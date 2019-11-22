Çavuşoğlu, Japonya'nın Aichi Eyalet Valisi Hideaki ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya kentinde Aichi Eyalet Valisi Hideaki Ohmura ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "7,5 milyonluk nüfusuyla Japonya'nın 4'üncü büyük eyaleti Aichi'nin başkenti Nagoya binlerce vatandaşımıza ev sahipliği yapıyor. Vali Hideaki Ohmura'ya, Nagoya Başkonsolosluğumuzun açılış sürecindeki destekleri ve açılışımızda yaptığı samimi konuşma için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nagoya'daki temasları kapsamında Çavuşoğlu, ayrıca Palau Altyapı ve Ticaret Bakanı Charles Obichang ile hava ulaştırma anlaşması imzaladı.

