Türkiye, Mısır’ın Libya için ateşkes önerisini reddetti. Gerekçe olarak, başkent Trablus’u kontrol etmek isteyen Halife Hafter güçlerinin başarısız olmasının ardından, ateşkesin Hafter’i kurtarmayı hedeflemesini gösterdi.

Reuters haber ajansı Hürriyet gazetesine dayandırdığı haberinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, “Son zamanlarda Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin sahada elde ettiği zaferlerden sonra, Hafter sahada kaybetmeye başlayınca ‘Ateşkes ilan edilsin’ diyorlar. Bu inandırıcı da değildir, samimi de değildir’’ sözlerine yer verdi.

Habere göre Çavuşoğlu ‘‘Kahire’deki ateşkes çabası ölü doğmuştur. Bir ateşkes imzalanacaksa herkesin bir araya geldiği, Moskova gibi, Berlin gibi platformlarda hep birlikte yapılmalıydı. İki tarafın da kabul ettiği ateşkes kalıcı olur. Ama Hafter hiçbir zaman buna yaklaşmadı. Kahire’de Ulusal Mutabakat Hükümeti yok, diğer ülkeler yok. Hafter’i kurtarmaya yönelik ateşkes çağrısı bize samimi ve inandırıcı gelmiyor” diye konuştu.

Türkiye Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve lideri Fayez El Sarrac’ı destekliyor. Libya ordusu son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya’nın desteklediği Halife Hafter’e bağlı güçleri, 14 aylık hakimiyetinin ardından Trablus’tan çıkartmıştı.