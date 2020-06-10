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  4. Çavuşoğlu: ‘‘Kahire’deki Ateşkes Çabası Ölü Doğmuştur’’

Çavuşoğlu: ‘‘Kahire’deki Ateşkes Çabası Ölü Doğmuştur’’

10.06.2020 19:26 | Son Güncelleme

Türkiye, Mısır’ın Libya için ateşkes önerisini reddetti. Gerekçe olarak, başkent Trablus’u kontrol etmek isteyen Halife Hafter güçlerinin başarısız olmasının ardından, ateşkesin Hafter’i kurtarmayı hedeflemesini gösterdi

Çavuşoğlu: ‘‘Kahire’deki Ateşkes Çabası Ölü Doğmuştur’’

Türkiye, Mısır’ın Libya için ateşkes önerisini reddetti. Gerekçe olarak, başkent Trablus’u kontrol etmek isteyen Halife Hafter güçlerinin başarısız olmasının ardından, ateşkesin Hafter’i kurtarmayı hedeflemesini gösterdi.

Reuters haber ajansı Hürriyet gazetesine dayandırdığı haberinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, “Son zamanlarda Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin sahada elde ettiği zaferlerden sonra, Hafter sahada kaybetmeye başlayınca ‘Ateşkes ilan edilsin’ diyorlar. Bu inandırıcı da değildir, samimi de değildir’’ sözlerine yer verdi.

Habere göre Çavuşoğlu ‘‘Kahire’deki ateşkes çabası ölü doğmuştur. Bir ateşkes imzalanacaksa herkesin bir araya geldiği, Moskova gibi, Berlin gibi platformlarda hep birlikte yapılmalıydı. İki tarafın da kabul ettiği ateşkes kalıcı olur. Ama Hafter hiçbir zaman buna yaklaşmadı. Kahire’de Ulusal Mutabakat Hükümeti yok, diğer ülkeler yok. Hafter’i kurtarmaya yönelik ateşkes çağrısı bize samimi ve inandırıcı gelmiyor” diye konuştu.

Türkiye Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve lideri Fayez El Sarrac’ı destekliyor. Libya ordusu son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya’nın desteklediği Halife Hafter’e bağlı güçleri, 14 aylık hakimiyetinin ardından Trablus’tan çıkartmıştı.

Mısır Pazartesi gününden itibaren başlayacak bir ateşkes çağrısı yapmış, öneride ayrıca Libya için seçilmiş liderlik konseyi oluşturulmasına yer vermişti. Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri planı desteklerken Almanya, barış sürecinin temelini Birleşmiş Milletler (BM) destekli görüşmelerin oluşturacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptıkları telefon görüşmesinde Libya’yı da konuşmuştu. Erdoğan iki liderin Libya ile ilgili bazı konularda uzlaştıklarını ve Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Sirte’yi ve güneydeki Cufra hava üssünü kontrol etmek için savaşmayı sürdürmesi gerektiğini söylemişti.

Çavuşoğlu, Erdoğan ve Trump’ın telefon görüşmesinin ardından dışişleri ve savunma bakanlarıyla istihbarat başkanları ve güvenlik danışmanlarına, birlikte çalışma yapmaları talimatını ilettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac’ı Ankara’da ağırlamıştı. Erdoğan, Libya’da krizi sonlandırmak için Birleşmiş Milletler himayesinde siyasi bir süreç tesis edilmesini istediklerini ifade etmişti.

Fayez El Sarrac da, Hafter ile ilgili “Bu savaş suçlusuyla müzakere masasına oturmayla ilgili birtakım zorlamalar olsa da kendisinin meşruiyeti olmadığını bilmekteyiz. Kendisine bundan sonra kesinlikle hiçbir müzakere etme tarafında olma hakkını vermeyeceğiz” demişti.

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