Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Freekand ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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