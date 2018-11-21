Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetinde BM devreye sokulabilir

Türkiye, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili ayrıntıların aydınlığa kavuşturulması konusunda Suudi Arabistan'dan daha fazla işbirliği talep ediyor.

Washington'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aksi takdirde Ankara'nın olayın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından soruşturulması yönünde talepte bulunabileceğini belirtti. Çavuşoğlu, konuyu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede de gündeme getirdiğini kaydetti.

Türkiye'de devam eden bir soruşturma olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Suudilerle yapılan işbirliği konusunda "Bizim Suudi Arabistan'la bir sorunumuz yok ama Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu konunun peşine sonuna kadar gideceğiz ve bu cinayetin aydınlatılması için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasına giren Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamış, başlangıçta konuyla bir ilgisi olmadığını iddia eden Suudi Arabistan, bir süre sonra rejim muhalifi gazetecinin öldürüldüğünü itiraf etmişti. Kaşıkçı'nın cesedi hâlâ kayıp.