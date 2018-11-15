Çavuşoğlu: Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanması için cihazlar getirilmiş (2)

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki (ALKÜ) Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne katıldı. Türkiye'nin dış politikası konusunda elinden geleni yaptıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu'na Rektör Ahmet Pınarbaşı tarafından fahri doktora diploması verilerek cübbe giydirildi. Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya ve Alanya'da doktora unvanına layık görülmesinin kendisi için onur meselesi olduğunu söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE

Konuşmasında terörle mücadele konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, "Sert güç bir yere kadar, ama esas kalıcı olan uluslararası ilişkilerde, özellikle söylüyorum. Sınırımızın ötesinde Fırat Kalkanı ve Afrin harekatlarında burada sert gücünü kullanmamız lazım. Oralardan bize tehdit geliyor ve tehdit sadece roketler değil. Toprak bütünlüğümüze yönelik tehditlerdir ve gelecekte yapmak istediklerini biliyoruz. Buna karşı tedbir alacağız da ama esas dünyada kalıcı ve saygın olabilmemiz için var olan o kurumlarımızla beraber, yumuşak gücümüzü nasıl kullanabileceğiz" dedi.

'REFORM LAZIM'

Dünya arenasında değişimin şart olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dünyanın kaderi 5 ya da 5+5 ülkeye bırakılamaz. Gerçek anlamda bir reform yapılması lazım. Uluslararası örgütler bir kere kapsayıcı olması, herkesi temsil etmesi, ihtiyaç duyulduğu zaman etkin kararları alması lazım. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bizler Türk dış politikamız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama bizlerin gelecek vizyonları da var. İşte o gelecek vizyonlarımızı gençlerin, öğrencilerimizin ve bugünkü nesillerimizin vizyonlarıyla, ufkuyla ve idealleriyle, heyecanları ve vatan millet sevgileriyle birleştirmemiz gerekiyor. O bakımdan sizlere de önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Programının devamında Alanya Özel Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'ni de ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada akademik yılı ilk ders programı ile üniversite kütüphanesi açılışına katıldı. Kendisinin de Hamdullah Emin Paşa Vakfı okullarının lisesinin ilk mezunlarından olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarını ve okulun kuruluş aşamasında yaşadıklarını katılımcılara anlattı.

Dünyada yaşanan sorunların insanı boyutuna duyarlı olunması gerektiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"İnsanı merkeze almayan hiçbir şey başarılı olmaz. Eğitim gördüğünüz alanların hepsi insan odaklıdır. İnsani politikalarımızla ön plana çıkmış ülkeyiz. Dünyada 1'inci sıradayız, hemen 2'nci sırada ABD var; 6.7 milyar dolarla. Aramızda 1.4 milyar dolar fark var. İnsani dış politika budur. Tüm dünyaya afet durumunda gerekli yardımları yapabiliyorsanız daha da itibarlı bir ülke ve millet olursunuz. Eğitime önemli katkılar sunuyoruz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Eğitim önemli. Sadece ülkemizde değil. Değişik ülkelerden çok sayıda öğrencinin ülkemizde okuması için burs veriliyor. 17 bin öğrenci burslu şekilde ülkemizde eğitim gördü. Toplamda geçen sene 108 bin civarında öğrenci vardı. Bu sene o rakam 120 binin üstüne çıkmıştır. Türkiye eğitimde de öncü bir ülke olmaya başladı."

Konuşmanın ardından vakıf mütevelli heyeti, Bakan Çavuşoğlu'na plaket takdim etti. Hizmetlerinden dolayı heyet ve okul yönetimine de Çavuşoğlu'nun plaket vermesinin ardından okul kütüphanesinin açılışına geçildi. Burada okulda eğitim gören yabancı öğrencilerle de sohbet eden Bakan Çavuşoğlu daha sonra protokolle beraber kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.