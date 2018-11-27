Çavuşoğlu: ‘Kaşıkçı’nın Öldürülme Kayıtlarını Dinledim’ 

Turu kapsamında ilk önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’i ziyaret eden prensin üçüncü durağıysa Mısır’ın başkenti Kahire oldu. Prens Selman Kahire’ye varır varmaz havaalanında Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sissi tarafından karşılandı. Sisi yönetimindeki Mısır, Suudi Arabistan’ın yakın müttefiki konumunda ve Riyad’dan büyük miktarda yardım alıyor.

Bu arada Kaşıkçı cinayetinin ardından eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, olaydan sonraki ilk yurtdışı seyahati kapsamında çıktığı Ortadoğu turuna devam ediyor.

Kaşıkçı’yı öldürenlerin tek başlarına hareket ettiklerine inanmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “(Kayıtları) Dinledim. 7 dakika içerisinde öldürüldü. Kasıtlı bir cinayetti” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’nda öldürüldüğü ana ait olduğu iddia edilen kayıtları dinlediğini söyledi. Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung’a konuşan Çavuşoğlu, kayıtta duyduklarını “iğrenç” olarak niteledi.

Sissi, Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptığı açıklamalarda Riyad’a destek vermiş, medyanın bu olayda “negatif rol” oynadığını savunarak Suudi Arabistan’ın istikrarının korunması gerektiğine vurgu yapmıştı.

İkilinin görüşmelerinin ardından Suudi Prens, Tunus’a hareket etti.

Prens Selman Tunus’tan sonra da 30 Kasım’da düzenlenecek G-20 zirvesi için Arjantin’e gidecek.

Tunus’ta protestolar

Suudi veliaht prens Ortadoğu turunun son durağı olan Tunus’ta ise protesto gösterileriyle karşılanıyor.

Başkent Tunus’un merkezinde toplanan protestocular, Prens Selman’ın ziyaretine tepkilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi’nin ofisinden yapılan açıklamadaysa, Tunus’un gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesini kınadığı ve tam kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini istediği ancak bu cinayetin Suudi Arabistan’ın istikrarının bozulması için kullanılmasına da karşı olduğu belirtildi.

Tunuslu bir avukat grubuysa, Selman’ın ziyaretini engellemek için hukuki girişimde bulundu. Tunus gazeteciler birliği cumhurbaşkanına mektup göndererek, ziyareti Tunus’e demokrasi ve ifade özgürlüğünü getiren 2011 devriminin “ilkelerine bir saldırı” olarak niteledi.

