Çavuşoğlu: Kaşıkçı'yla ilgili kimseye ses kaydı vermedik

Diğer yandan Suudi Başkonsolosluğun Türk çalışanlarının savcılığa ifade verdiği bildiriliyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye'nin herhangi bir ülkeye ses kaydı vermediğini söyledi.

Arnavutluk ziyareti sırasında konuşan Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayıyla ilgili ortaya çıkacak sonuçları tüm dünya ile paylaşacaklarını belirterek, Ankara'nın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ses kaydı verildiği iddialarını reddetti.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'yı ziyaret eden Pompeo'nun Türk yetkililerden Kaşıkçı olayıyla ilgili "eğer varsa" ses kayıtlarını isteyeceğini söylemişti. Trump, Türkiye'nin elindeki olası kanıtlarla ilgili, "Olup olmadığından henüz emin değilim. Muhtemelen var" ifadesini kullanmıştı.

Konsolusluk çalışanları ifade veriyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada savcıya ifade veriyor.