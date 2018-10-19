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Çavuşoğlu: Kaşıkçı'yla ilgili kimseye ses kaydı vermedik

19.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Kaşıkçı'yla ilgili Türkiye'nin ABD'ye ses kaydı verdiği iddialarını reddetti.

Diğer yandan Suudi Başkonsolosluğun Türk çalışanlarının savcılığa ifade verdiği bildiriliyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye'nin herhangi bir ülkeye ses kaydı vermediğini söyledi.

Arnavutluk ziyareti sırasında konuşan Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayıyla ilgili ortaya çıkacak sonuçları tüm dünya ile paylaşacaklarını belirterek, Ankara'nın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ses kaydı verildiği iddialarını reddetti.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'yı ziyaret eden Pompeo'nun Türk yetkililerden Kaşıkçı olayıyla ilgili "eğer varsa" ses kayıtlarını isteyeceğini söylemişti. Trump, Türkiye'nin elindeki olası kanıtlarla ilgili, "Olup olmadığından henüz emin değilim. Muhtemelen var" ifadesini kullanmıştı.

Konsolusluk çalışanları ifade veriyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada savcıya ifade veriyor.

Hürriyet gazetesi, tamamı Türk vatandaşı olan 15 çalışanın tanık olarak savcının karşısına çıkarıldığını yazdı. İfade verenler arasında başkonsolosun makam şoförü, konsolosluğun teknik sorumlusu, santral görevlisi ve muhasebe sorumlusunun da bulunduğu belirtiliyor.

Haberler ses kayıtlarına dayanıyor

Amerikan ve Türk basınındaki Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ve cesedinin parçalandığına dair haberler, Türk yetkililerin ses kayıtlarına dayanarak sızdırdığı iddia edilen bilgilere atfediliyordu.

Türk yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için girdiği konsoloslukta öldürüldüğüne inandıklarını önceden belirtmişti. Adli makamların Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda ve konsolosluk konutunda yaptığı arama ve incelemenin ardından bir Türk yetkili Associated Press haber ajansına Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne dair "kesin kanıt" bulunduğunu açıklamıştı.

Washington Post gazetesi yazarı olan Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğundan bir daha çıkmadı. Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarını reddederek gazetecinin konsolosluktan aynı gün ayrıldığını öne sürmüştü.

"Kaşıkçı ölmüş gibi gözüküyor"

Trump, Riyad ve Ankara'yı ziyaret eden Pompeo ile yaptığı bilgilendirme toplantısının ardından Kaşıkçı'nın öldüğüne inandığını söylemişti. Washington'da ABD Başkanlık uçağı Air Force One’a binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Kaşıkçı’nın öldüğüne inanıp inanmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta, "Bana kesinlikle o şekilde gözüküyor. Çok üzücü" ifadelerini kullanmıştı.

Kaşıkçı’nın öldüğünün kanıtlanması halinde Washington'un Suudi Arabistan'a yönelik tepkisinin nasıl olacağına verdiği yanıtta da Trump, "Çok ağır olması gerek. Yani bu çok kötü bir şey. Ama ne olacağını göreceğiz" demişti.

rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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