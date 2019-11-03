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Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 13:40 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi

ANKARA/DOHA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Doha'da kardeş Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani

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