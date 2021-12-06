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Çavuşoğlu: Katar'a Türkiye'ye para göndermesi için gelmedik

06.12.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında, Katar'a Türkiye'ya para göndermesi için değil, ilişkileri her alanda geliştirmek için geldiklerini söyledi.

Çavuşoğlu: Katar'a Türkiye'ye para göndermesi için gelmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Katar ziyareti öncesinde başkent Doha'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına katılan bir gazetecinin "Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabusa Katar nasıl katkıda bulunabilir? Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabusu aşması için Katar'dan mali destek talep etmek için mi geldiniz?" şeklindeki soruları üzerine Al Sani ve Çavuşoğlu Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensubuna "Çok karamsar bir tablo çizdiniz" diyen Bakan Çavuşoğlu ise Türkiye ekonomisinin geleceğe dönük olarak "büyük ümitler" verdiğini söyledi. Birçok ülkenin Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz bugün Katar'a spesifik olarak Türkiye'ya para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik göstergelere baktığınız zaman Türkiye ekonomisinin büyümesi dünyada ilk sıralarda. Uluslararası kuruluşlar da bu büyümeleri güncellediler" şeklinde konuşan Çavuşoğlu, "Buradaki sıkıntı ne? Kurdaki dalgalanma. Yani Türk Lirası'nın son zamanlarda dolar ve euro karşısında yaşadığı değer kaybı. Bu bir realitedir. Böyle bir durum var" ifadelerine yer verdi. Bunların "geçici dalgalanmalar" olduğunu belirten Çavuşoğlu, istikrarın sağlanması için çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

Al Sani: Kriz geçicidir

"Türk kardeşlerimizin alacakları önlemler bu krizin aşılmasını sağlayacaktır" diyen Al Sani, "Bizim Türkiye ile olan ilişkimiz çok güçlüdür ve desteğimiz devam ediyor. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları büyük ve bu yatırımların sonuçları olumludur" şeklinde konuştu. Al Sani, "Bu kriz geçici bir krizdir ve inşallah aşılacaktır" ifadesine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımları ile Türkiye-Katar Yüksek Strateji Komite 7'nci toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda iki ülke arasında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor.

DW/JD, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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