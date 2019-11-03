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Çavuşoğlu Katar'da mevkidaşı Al Sani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu Katar'da mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Doha'da kardeş Katar'ın Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile bir araya geldik. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'nın hazırlıklarını, ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin

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