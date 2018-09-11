Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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