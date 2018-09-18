Çavuşoğlu, Katarlı ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ve Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile telefonda görüştü.
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