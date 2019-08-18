HABER

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, bizim gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde" dedi.

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, bizim gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde" dedi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün partisince Nevşehir'de düzenlenen il başkanları toplantısında, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye" sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:
"Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4'üncü gemimiz Oruç Reis'de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız. Sayın Genel Başkan kendi partisinin de imzaladığı TBMM'nin ortak bildirisini de hatırlamıyor sanırım!"

FOTOĞRAFLI

PARTNERBeren Saat'in gözyaşları: Artık hiç kimse gitmesinBeren Saat'in gözyaşları: Artık hiç kimse gitmesin
AK Parti'li Çelik: Hükümetimiz Doğu Akdeniz'de gerekli adımları atmayı sürdürecekAK Parti'li Çelik: Hükümetimiz Doğu Akdeniz'de gerekli adımları atmayı sürdürecek
Fahrettin Altun, Meryem Ana bayramını tebrik ettiFahrettin Altun, Meryem Ana bayramını tebrik etti

En Çok Okunan Haberler

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması: Yaptıkları yanlış

Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması!

İBB’de Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi

İBB’de Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacak

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a bayram ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.