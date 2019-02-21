ÇAVUŞOĞLU: KKTC ÇEVRESİNDE 2 GEMİYLE SONDAJA BAŞLAYACAĞIZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye'de ne kadar bölücü, hain, ne kadar PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DHKP-C'li ve ne kadar terör örgütü varsa karşımızdaki 'zillet ittifakı'nın içinde yer alıyor" dedi. Çavuşoğlu, ayrıca gelecek günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevresinde 2 gemiyle sondaja başlanacağını, Karadeniz'deki geminin de oraya kaydırılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aydın'daki kır bahçesinde, iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 'cumhur ittifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Savaş, Aydın'da esnafın, işçinin ve kent sakinlerinin dertli olduğunu kaydederek, 31 Mart'ta tarihi zafer kazanacaklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu ise buluşmadaki konuşmasında, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye'de ne kadar bölücü, hain ne kadar PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DHKP-C'li ve ne kadar terör örgütü varsa karşımızdaki 'zillet ittifakı'nın içinde yer alıyor. FETÖ, bu işin oyun kurucusu. Bu işin koordinatörlüğünü FETÖ yapıyor. Geçtiğimiz seçimlerde de aynı şeyi yaptı. FETÖ'nün onların içinde olmadığından şüphesi olan var mı? Ne kadar ülkeyi bölmek isteyen terör örgütü varsa hepsi işin içindedir. Biz o yüzden bu ittifaka, 'zillet ittifakı' diyoruz. Aydın'da bizim açımızdan çok güzel bir uyum var. Aydın'ın AK Parti ve MHP'li 2 il başkanına da çok teşekkür ediyorum. Uyumun olduğu yerde huzur olur. Birlik beraberliğin olduğu yerde iş olur, bereket olur. Derdimiz memleket. Memleket işin gönül işidir" diye konuştu.