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Çavuşoğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çavuşoğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabında kutlama mesajı paylaştı.

"Kıbrıs Türkü'nün Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşıyoruz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin KKTC’yi uluslararası alanda savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kıbrıs'ta Ada'nın iki halkı arasında ortaklık temeline dayanan uluslararası antlaşmalara göre 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ancak Kıbrıslı Rumların silahlı gruplar dahil birçok yolla Kıbrıslı Türklere karşı saldırıları ve uyguladıkları ambargolar 1963-1974'te artarak devam etti.

Adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKA-B'nin liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle yaptığı darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi.

Türkiye, Kıbrıs'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden bu hareket karşısında 20 Temmuz 1974'te Türk Barış Harekatı'nı başlattı. Kıbrıs Türk halkının varlığını güvence altına alan harekatın ardından 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu.

Kıbrıs Türk Federe Meclisinde 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşu ve bağımsızlık bildirisi oy birliğiyle kabul edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu KKTC yıl dönümü

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