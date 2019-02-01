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Çavuşoğlu-Klimkin ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 20:34 | Son Güncelleme

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin: - "Türkiye'nin daha fazla Ukrayna'da olmasını, Ukrayna'nın da daha fazla Türkiye'de bulunmasını istiyoruz" - "(Türkiye-Ukrayna) İş birliğimiz, yer altından uzaya kadar konuları kapsamaktadır"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Türkiye ile olan iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin daha fazla Ukrayna'da olmasını, Ukrayna'nın da daha fazla Türkiye'de bulunmasını istiyoruz." dedi.

Klimkin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Odessa kentinde, ikili görüşmelerinin ve Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Karadeniz'in güvenliğine ilişkin fikir birliği sağladıklarını anlatan Klimkin, görüşmelerinin çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Klimkin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın öneminin altını çizerek, "İş birliğimiz, yer altından uzaya kadar konuları kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) da ele aldıkları bilgisini paylaşan Klimkin, tarafların uzman seviyesindeki istişareleri sürdürdüğünü söyledi.

Klimkin, iki ülke arasındaki mevcut 4 milyar dolar ikili ticaret seviyesinin "son derece yetersiz" olduğu değerlendirmesini yaparak, Çavuşoğlu ile görüşmesinde sosyal güvenlik anlaşmasına ilişkin de fikir alışverişi yaptıklarını anlattı.

Çok sayıda Türkün Ukrayna'da, çok sayıda Ukraynalının da Türkiye'de çalıştığını ifade eden Klimkin, bu bağlamda söz konusu alanda bir anlaşmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Klimkin, askeri ve savunma sanayi alanlarında iki ülkenin birbirini tamamlayıcı özelliğine dikkati çekerek, bu alanda daha yakın iş birliğini hedeflediklerini kaydetti.

- THY'nin Kiev'den Antalya'ya doğrudan uçuş planı

Geçen yıl 1 milyon 400 bin Ukraynalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Klimkin, Türk Hava Yolları'nın (THY) başkent Kiev'den Antalya'ya doğrudan uçuşlar planlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Klimkin, Rusya'nın saldırıları sonucunda vefat eden ya da yaralanan ailelerin çocuklarından 800'ünün Türkiye'de tatil için ağırlanmasından ötürü Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Karadeniz'in güvenliğinin artırılmasının Çavuşoğlu ile görüşmesinin öne çıkan gündem maddesi olduğunu söyleyen Klimkin, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ve Donbas gibi bölgelerindeki durumu da masaya yatırdıklarını söyledi.

Klimkin, Rusya'da bulunan Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi katkısına ve Samsun açıklarında yaşanan kazada Ukraynalı vatandaşları kurtardığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik ortaklığın, "iki samimi dost" arasındaki ilişki temelinde ilerlediğini ifade eden Klimkin, "Türkiye'nin daha fazla Ukrayna'da olmasını, Ukrayna'nın da daha fazla Türkiye'de bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

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