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Çavuşoğlu konutunda yetiştirdiği kavunları gazetecilere ikram etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 23:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşmesi öncesi Resmi Konutun bahçesinden yetiştirdiği kavunları gazetecilere ve konuk heyete sundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda yetiştirdiği kavunları dilimleyerek gazetecilere ve konuk heyete ikram etti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gittiği Kırgızistan'dan dönüşünde Özersay ile bir araya geldi.

Görüşmeden önce Resmi Konutun bahçesinde yetiştirdiği kavunlarıyla ilgilenen Bakan Çavuşoğlu, olgunlaşan kavunları topladı.

Çavuşoğlu, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısını takip etmek üzere konuta gelen gazetecilere, bakanlık personeline ve konuk ülke heyetine kavunları ikram etti.

Bahçesinden kendi elleriyle topladığı kavunları dilimleyen Çavuşoğlu, "Afiyet olsun" diyerek konuklarına ikramda bulundu.

Antalyalı olan Çavuşoğlu, ailesinden gelen tarıma ilgisi nedeniyle Resmi Konutun bahçesinde kavun yetiştiriyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikram kavun

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