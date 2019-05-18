Çavuşoğlu, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ile görüştü

HAVANA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile başkent Havana'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Küba'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Havana'da Devlet Başkanı Diaz-Canel tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, söz konusu görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından, "Tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Küba’ya uygulanan ambargoya son verilmesi için BM kararını desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra başta Venezuela olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin de görüşmede ele alındığı bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu, Küba temasları kapsamında Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya gelmiş, ayrıca Küba Halkın Gücü Parlamento Başkanı Estaban Lazo Hernandez ve Küba Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Ricardo Cabrisas ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bakan Çavuşoğlu'nun Küba programının ardından Meksika'nın başkenti Mexico City'ye geçmesi bekleniyor.

