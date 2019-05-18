Çavuşoğlu, Küba Dışişleri Bakanı Parrilla ile görüştü

HAVANA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Küba Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin nasıl daha ileri götürülebileceğinin ele alındığı, başta Venezuela olmak üzere bölgedeki gelişmelerin de konuşulduğu bildirildi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küba'daki Türk yatırımları artıyor. İlişkilerimizi tarım, inşaat, altyapı, enerji, sağlık ve turizm sektörlerinde geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

- "TBMM, Parlatino'da gözlemci olacak"

Bakan Çavuşoğlu, Küba Halkın Gücü Parlamento Başkanı Estaban Lazo Hernandez ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu bu görüşmeye ilişkin paylaşımında da "Türkiye-Küba ilişkileri çok iyi düzeyde. Parlamentolararası temasları artıracağız. TBMM, Parlatino'da (Latin Amerika Parlamentosu) gözlemci olacak." ifadesine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Küba Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Ricardo Cabrisas ile de bir görüşme yaptı.

