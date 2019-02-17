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Çavuşoğlu: Kurdukları ittifakın içinde PKK var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

'GEREKİRSE BELEDİYELERİMİZ, İLAÇ VE GÜBREDE TANZİM YAPAR' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'nde, partisinin 'Mahalle Toplantısı'na katıldı.

'GEREKİRSE BELEDİYELERİMİZ, İLAÇ VE GÜBREDE TANZİM YAPAR'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'nde, partisinin 'Mahalle Toplantısı'na katıldı. Mahalle meydanında halka seslenen Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın batısında yaptığı ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü anlattı. Ziyaretlerinde bölge sakinleri ve çiftçiler ile sohbet ederek, onların sorunlarını dinlediklerini belirten Çavuşoğlu, "Çiftçinin durumu ne, maliyet nedir? Biz de çiftçi çocuğuyuz. Bunların hepsini konuştuk, değerlendirdik. Özellikle gübre ve ilaçta, hayvancılıkta, yemde fiyatların çok fahiş olduğunu gördük. Fırsatçıların da bu döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilerek, haksızlık yaptığını ve aynı şekilde fiyatları çok yükselttiğini görüyoruz. Döviz düştü, dolar düştü, Türk lirası değer kazandı. Bunlar yine düşürmemişler. Buna da çare bulmak durumundayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli çalışmaların başlatıldığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Gerekirse belediyelerimiz, ilaç ve gübrede tanzim yapar. Bu fırsatçıların tekeline çiftçilerimizi bırakmayız. 17 yıldır çiftçilere Türkiye Cumhuriyeti tarihinde verilmemiş desteği verdik; ama maliyeti yükselttiğimiz zaman çiftçimizin omzundaki bu yükü kaldırmak bizim, devletin görevi. Bugün çiftçiye önem vermeyen bir ülkenin geleceği karanlıktır. Tarım geleceğin sektörüdür. Bizim derdimiz tüketicinin burada 3 liraya satılan malı 9 liraya yemesidir. Aradaki 6 lira ne çiftçinin ne de başkasının cebine giriyor. Kimin cebine giriyor? Rantçıların. Tüketicinin cebinden de çıkıyor. Bu enflasyon yüksek faiz oluyor, dönüp bizi etkiliyor. Yani haksız kazanç. Bizim derdimiz bu. Çiftçiyi de tüketiciyi de korumak. Aradaki fırsatçıları, rantçıları kaldırmak onlara da fırsat vermemek. Çiftçimiz güven içinde olsun ne gerekiyorsa bundan sonra da desteğimizi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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