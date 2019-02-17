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Çavuşoğlu: Kurdukları ittifakın içinde PKK var (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

'ZİLLET İTTİFAKININ İÇİNDE PKK, TERÖRİST, DHKP-C, TİKKO VAR' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki 'cumhur ittifakı' seçim merkezinde halka seslendi.

Çavuşoğlu: Kurdukları ittifakın içinde PKK var (4)

'ZİLLET İTTİFAKININ İÇİNDE PKK, TERÖRİST, DHKP-C, TİKKO VAR'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki 'cumhur ittifakı' seçim merkezinde halka seslendi. 'Cumhur ittifakı' olarak belirledikleri adaylarla seçime girdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu ittifak herhangi bir kişiyi belediye başkanı seçtirme ittifakı değildir. Bu ittifak ülkenin, devletin milli beraberliği bekası için kurulmuş ittifaktır. Bu ittifak devleti ve milleti, bayrağı için canını feda etmeye hazır olan insanların kurduğu milli ve yerli ittifaktır. Bu ittifakın içinde teröristler yoktur ve olamaz. Zillet ittifakının içinde PKK var, terörist var; DHKP-C, Tikko var. Bilumum ne kadar terör örgütü varsa o ittifakı destekliyor. Çünkü o ittifakın amacı, yapmak değil; yıkmak, devirmek. Teröristlerin amacı da yıkmak, yakmak, bölmek değil mi?" dedi.
'TRENDEN İNENLER, BİR DAHA BU TRENE BİNEMEZ'
'Cumhur ittifakı'na ihanet edenin, bedelini ödeyeceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu süreçte kimse nefsi davranmasın. Milletin bekası için kurulmuş 'cumhur ittifakı'na kim ihanet ederse bedelini öder. Bu süreçte kendisini düşünenler, sadece koltuk sevdalısı olanlarla bizim işimiz olmaz. Bu süreçte trenden inenler, bir daha bu trene binemez. Biz 'devlet, millet bekası' diyeceğiz. Birileri kalkacak, nefsine yenilecek. Bu bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Koltuk sevdasıyla davaya ihanet edenlerin bizimle işi olmaz. İster MHP'den ister AK Parti'den, kim olursa olsun. Bu trenden inenler, bir daha bu trene binemez. Cumhurbaşkanı'mız ile Devlet Bahçeli talimat verecek, biz onu dinlemeyeceğiz, nefsi davranacağız. Bu dava adamlığı değildir. Böyle olanlarla işimiz olmaz" diye konuştu.
Alanya'da MHP'li Adem Murat Yücel'in 'cumhur ittifakı' adayı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Ben Dışişleri Bakanı, Alanyalı olarak AK Parti kurucusuyum Alanya'dan, benim partimden bir kişi aday olacak; dedim mi? Nefsi davrandım mı? Niye ittifakımız, şehirlerimiz, Antalya'mız için Türkiye için. Burada özellikle kimse partimizin adını kullanarak, simsarlık yapmasın. Ona da izin vermeyiz" dedi.
'O PARTİ, PKK'NIN TAMAMEN KONTROLÜNDE'
'Cumhur ittifakı'nın milletin bekası için kurulduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye hedeflerine ulaştıracak ittifaktır. Bunu esasen milletini seven Cumhuriyet Halk Parti'li kardeşlerimiz de biliyor. Bir hatadır, İYİ Parti'ye gitmiş milliyetçi kardeşlerimiz de bunu görmeye başladı. Hatta geri dönüşler başladı, daha da başlayacak. İzmir'de İzmir'in CHP adayı yani zillet ittifakı adayı HDP'yi övüyor, 'İşte kanunla kurulmuş siyasi partidir.' En çok alkışlayan kim? Oradaki İYİ Parti'nin yöneticileri. Hani bunlar vatanseverdi? Bizim ülkemiz, özgürlükler ülkesi, demokrasi var. Demokraside seçenekler olmalı. Kurulmuştur; ama siz de biz de onlar da ayağa kalkıp, alkışlayanlar da biliyor ki o parti, PKK'nın tamamen kontrolünde. PKK'dan talimat almadan hiçbir şey yapamaz" diye konuştu.

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Çavuşoğlu: Kurdukları ittifakın içinde PKK var (4)Çavuşoğlu: Kurdukları ittifakın içinde PKK var (4)

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