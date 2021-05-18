Çavuşoğlu Kureyşi ve Malki ile BM’ye Gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı görüşmede Filistin’e yönelik İsrail saldırılarına karşı ortak tutum sergileme kararı alındığını açıkladı; Çarşamba günü Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki’nin de katılımıyla NewYork’a birlikte hareket edeceklerini kaydetti. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan ikili temas konusunda “Kureyşi ile İsrail’in Filistin’e karşı zulmünü, ikili ilişkilerimizi ve Afgan barış sürecini görüştük” açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda siyasi partileri bilgilendirme konuşmasında ise, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ve Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile New York’a birlikte gideceklerini, yarın yola çıkacaklarını açıkladı. Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) girişimleri çerçevesinde İİT Dönem Başkanı Nijer ve Arap Ligi Dönem Başkanı Cezayir’in başvurusu üzerien Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır’ın Perşembe günü Filistin konusunda Genel Kurul’u toplama kararı aldığını dile getirdi.

Toplantıya Malki, Kureyşi gibi isimlerle birlikte gitme kararı aldıklarını açıklayan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun toplantısıyla İsrail’in saldırıları nedeniyle artık cezalandırılmasını istediklerini ve bunun için çalışacaklarını kaydetti. Filistin’in 2015 yılında İsrail’in savaş suçlarının soruşturulması talebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuru üzerine yürütülen mahkeme savcılığı soruşturmasını desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, “İsrail, işgal ettiği topraklarda uluslararası insani hukukun temelini oluşturan Cenevre Sözleşmesini de ihlal ediyor. Bu bağlamda, İİT üyeleriyle birlikte İsrail’in gerçekleştirdiği ihlallerin BM İnsan Hakları Konseyi’nde de gündeme getirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. TBMM’nin İsrail’in kınanmasına yönelik ortak bildirisine tüm siyasi partilerin imza atmasından memnuniyet duyduklarını anlatan Çavuşoğlu, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi’den Pakistan Meclisi’nin de benzer şekilde oybirliğiyle güçlü bir karar kabul ettiğini öğrendiğini açıklayarak, “Kardeş Pakistan’ın yönetimine, meclisine ve halkına da selam ve iyi dileklerimizi iletiyorum” ifadesini kullandı.

“Ramazan ayında ibadetler engellendi” Şu ana kadar 200’den fazla ve çoğu kadın ile çocuklardan oluşan Filistinli can kaybı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, İsrail’in, her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da özellikle Kudüs’teki Filistinliler’e yönelik baskılarını artırdığını ve Filistinliler’i Kudüs’ten tamamen dışlamayı amaçladığını söyledi. Çavuşoğlu, "İsrail, Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli aileleri evlerinden zorla tahliye etmeye başladı. Bir düşünün, yaklaşık 70 yıldır bir evde yaşıyorsunuz; çocuklarınız, torunlarınız burada doğmuş ve bir gün bir sözde mahkeme kararıyla sizi evinizden çıkarıp orayı başkalarına veriyorlar. Bunu hangi adalet anlayışıyla açıklarsınız? Buna hangi vicdan sessiz kalır?" diye sordu. İsrail’in din özgürlüğüne kasıtlı şekilde müdahale ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Harem-i Şerif’te Ramazan ayını idrak etmelerine engel oldular. İbadetlerini yapmaya ve oruçlarını açmalarına engel oldular. İlk kıblemiz Mescidi Aksa’da ibadet eden Filistinliler’e plastik mermiler ve gaz bombaları ile saldırdılar. Filistin Dışişleri Bakanı’nın 7 Mayıs’ta ülkemize gerçekleştirdiği ziyarette, İsrail’e karşı atılabilecek adımları değerlendirdik. Akabinde maalesef İsrail sivil Filistin halkına saldırdı. BM binalarını, okulları ve insani yardım için kurulan hastaneler dahil tüm kurumları hedef aldılar. İsrail, Gazze’den atılan ilkel füze ve bombaları bahane edip Gazze’ye yönelik topyekün bir saldırı başlattı. Hem mübarek Ramazan ayını hem de Ramazan Bayramımızı Filistinliler’e ve bizlere zehir ettiler” diye konuştu.