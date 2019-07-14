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Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyarette bulunacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un daveti üzerine bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.  Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 15-16 Temmuz 2019 tarihlerinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’un davetine icabetle Kuzey Makedonya’ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un daveti üzerine bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 15-16 Temmuz 2019 tarihlerinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’un davetine icabetle Kuzey Makedonya’ya resmi bir ziyarette bulunacaktır. Söz konusu ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ülkemiz ile Kuzey Makedonya arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânları üzerinde durulması, ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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