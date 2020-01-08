Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın açıklaması

ANKARA/İSTANBUL (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümü konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenin ardından iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının da katılımıyla yaptıkları görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan ve Putin'in çok verimli ve yapıcı ikili görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Lavrov, iki ülke liderlerinin çok yönlü ikili iş birliğinin devamı ve geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını aktardı.

Lavrov, ABD'nin Basra Körfezi'nde "orantısız ve haksız şekilde aralarında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin de bulunduğu İran vatandaşlarının ölümüne sebebiyet verdiğini" söyleyerek, "Türkiye ve Rusya başkanları, Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümü konusunda mutabakata vardı." şeklinde konuştu.