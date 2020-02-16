HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de kalıcı ateşkes gerektiğini söyledik

Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de kalıcı ateşkes gerektiğini söyledik

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2020 18:37 | Son Güncelleme

Rus mevkidaşı Lavrov’la görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib’deki saldırganlığın durması gerektiğini vurguladıklarını" söyledi.

Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de kalıcı ateşkes gerektiğini söyledik

Türkiye’den bir heyet Pazartesi günü Moskova’ya gidiyor.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56'ıncı Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı’na Suriye’nin İdlib bölgesinde bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, Lavrov’la görüşmesine ilişkin, "Artık İdlib’te bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini de söyledik" diye konuştu.

Pazartesi günü Türkiye’den bir heyetin Moskova’ya gideceğini anımsatan Çavuşoğlu şöyle konuştu.

"Biz istiyoruz ki; Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerle, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı da zaten Cumhurbaşkanımız açıkladı" dedi. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Çünkü rejim sadece masum insanları değil, bizim gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor; bizim buna müsamaha göstermemiz tabii ki mümkün değil."

Lavrov: Her konuda mutabakat sağlamamız mümkün değil

Cumartesi günü Münih'te konuşan Lavrov ise Moskova ve Ankara arasındaki ilişkileri değerlendirmişti. Lavrov, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Bu, her konuda aynı fikirde olacağımız anlamına gelmez. İki ülke arasında her konuda tamamen mutabakat sağlamak mümkün değil" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib'de tansiyon, Türk askerlerini taşıyan takviye konvoya rejim güçleri tarafından saldırılmasının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 13 Türk askeri hayatını kaybetmişti.

DW, rtr / SÖ, HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Koronavirüs ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyorKoronavirüs ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'yeni darbe olabilir' iddialarına yönelik açıklama

AK Parti'den 'yeni darbe olabilir' iddialarına yönelik açıklama

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

Çöpte buldu! Sahibine teslim etti

Çöpte buldu! Sahibine teslim etti

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Komşuda 5.8 büyüklüğünde deprem

Çin'de Kovid-19 ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor

Koronavirüs ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor

Kapalı Maraş açılıyor: Artık bir anlaşma umudu kalmadı

Kapalı Maraş açılıyor: Artık bir anlaşma umudu kalmadı

Hong Kong’da 'karantina merkezi' protestosu

Hong Kong’da 'karantina merkezi' protestosu

Son dakika: Libya toplantısına gelecek ay İtalya ev sahipliği yapacak

Libya için kritik zirve!

Çin, koronavirüs salgınında yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı

Çin, yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.