Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de kalıcı ateşkes gerektiğini söyledik

Türkiye’den bir heyet Pazartesi günü Moskova’ya gidiyor.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56'ıncı Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı’na Suriye’nin İdlib bölgesinde bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, Lavrov’la görüşmesine ilişkin, "Artık İdlib’te bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini de söyledik" diye konuştu.

Pazartesi günü Türkiye’den bir heyetin Moskova’ya gideceğini anımsatan Çavuşoğlu şöyle konuştu.

"Biz istiyoruz ki; Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerle, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı da zaten Cumhurbaşkanımız açıkladı" dedi. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Çünkü rejim sadece masum insanları değil, bizim gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor; bizim buna müsamaha göstermemiz tabii ki mümkün değil."