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  4. Çavuşoğlu Libya Konferansı'na Katılmak Üzere Berlin'e Gidiyor

Çavuşoğlu Libya Konferansı'na Katılmak Üzere Berlin'e Gidiyor

22.06.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’yla ilgili olarak ikincisi düzenlenecek olan Berlin Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya gidecek

Çavuşoğlu Libya Konferansı'na Katılmak Üzere Berlin'e Gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’yla ilgili olarak ikincisi düzenlenecek olan Berlin Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya gidecek.

İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler ve Almanya’nın eşbaşkanlığında düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler ve Almanya’nın eş-başkanlığında 23 Haziran 2021 tarihinde Berlin’de düzenlenecek Libya konulu İkinci Berlin Konferansı’na katılacaktır. Konferansta, Libya’da 24 Aralık’ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacaktır” denildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, konferansa ilk kez katılacak. Konferansa davet mektubunu bir süre önce Almanya’nıhn Libya Büyükelçisi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi’ye bizzat vermişti.

Türkiye’nin Libya’daki varlığına başta Fransa olmak üzere batılı ülkeler karşı çıkıyor ve bunu da sık sık dile getiriyorlar. Öte yandan Yunanistan, konferansa davet edilmemesine tepki göstermişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu konudaki tepkilerini Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis’e yaptıkları telefon görüşmesinde iletmişti.

Berlin Konferansı’nın ilki 19 Ocak 2020 tarihinde düzenlenmişti. BM tarafından Libya’daki diyalog sürecine katkı amacıyla 23 Ekim 2020 tarihinde de İsviçre’de Ortak Askeri Komite toplantıları organize edilmişti.

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