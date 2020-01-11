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Çavuşoğlu: "(Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir."
Çavuşoğlu: "(Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir."
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11.01.2020 14:12 |
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Çavuşoğlu: "(Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir."
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