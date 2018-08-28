Çavuşoğlu-Linkevicius ortak basın toplantısı

VİLNİUS (AA) - Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Türkiye ile dostane ilişkilere sahip olduklarını belirterek "Biz Türkiye'yi çok önemli bir müttefik olarak görüyoruz. Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi." değerlendirmesinde bulundu.

Linkevicius, resmi temaslarda bulunmak için başkent Vilnius'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk mevkidaşını ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Linkevicius, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel olarak dostane olduğunun altını çizdi.

Linkevicius, "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"yı Türkiye ile imzalamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek "Bu anlaşma özellikle yatırım ortamını kolaylaştıracağı için oldukça önemli. Türkiye'den Litvanya'ya daha fazla yatırım gelmesini dört gözle bekliyoruz." dedi.

- "Türkiye, Litvanya'nın önemli müttefiki"

Litvanyalıların Türkiye'yi önemli bir tatil destinasyonu olarak gördüğünü vurgulayan Linkevicius, "Litvanyalı turistlerin kesinlikle Türkiye’yi sevdiğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.