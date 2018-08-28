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Çavuşoğlu-Linkevicius ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius: - "Biz Türkiye'yi çok önemli bir müttefik olarak görüyoruz" - "(Türkiye-Litvanya arasında imzalanan anlaşma) Bu anlaşma özellikle yatırım ortamını kolaylaştıracağı için oldukça önemli. Türkiye'den Litvanya'ya daha fazla yatırım gelmesini dört gözle bekliyoruz"

VİLNİUS (AA) - Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Türkiye ile dostane ilişkilere sahip olduklarını belirterek "Biz Türkiye'yi çok önemli bir müttefik olarak görüyoruz. Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi." değerlendirmesinde bulundu.

Linkevicius, resmi temaslarda bulunmak için başkent Vilnius'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk mevkidaşını ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Linkevicius, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel olarak dostane olduğunun altını çizdi.

Linkevicius, "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"yı Türkiye ile imzalamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek "Bu anlaşma özellikle yatırım ortamını kolaylaştıracağı için oldukça önemli. Türkiye'den Litvanya'ya daha fazla yatırım gelmesini dört gözle bekliyoruz." dedi.

- "Türkiye, Litvanya'nın önemli müttefiki"

Litvanyalıların Türkiye'yi önemli bir tatil destinasyonu olarak gördüğünü vurgulayan Linkevicius, "Litvanyalı turistlerin kesinlikle Türkiye’yi sevdiğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Linkevicius, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Suriye krizi dahil bölgesel konuları ele aldıklarını belirterek "Biz Türkiye çok önemli bir müttefik olarak görüyoruz. Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi." diye konuştu.

Konuşmasında, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine de değinen Linkevicius, Türkiye ile Birlik arasındaki diyaloğun karşılıklı güvene dayalı atmosferde ilerlemesini dilediklerini ifade etti.

Linkevicius, ülkesinin Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyip desteklemeyeceği yönündeki soruya "Türkiye'nin bölgede önemli bir ülke olduğuna inanıyoruz. Türkiye, NATO'nun bir üyesi ve AB'ye aday ülke. Biz (Türkiye ile) doğrudan iletişim kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Linkevicius, Türkiye'ye daha önce resmi ziyarette bulunduğu ve ziyaretlerine de devam edeceğini söyleyerek "Türkiye ile ilişkimizin dostane devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye ile samimi bir diyaloğumuz var." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi uluslararası organizasyonlar dahil daima destekleyeceklerinin altını çizen Linkevicius, "Türkiye’nin daima samimi partner olduğunu düşünüyorum." dedi.

Toplantı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti hükümetleri arasında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" imzalandı.

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