Çavuşoğlu-Linkevicius ortak basın toplantısı

VİLNİUS/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde ortaya çıkan engellerin çoğunun teknik değil, siyasi olduğunu ancak Türkiye'nin AB yolunda reformları öncelikli tuttuğunu vurgulayarak, "Yarın 'Reform Eylem Grubu Toplantısı' Ankara'da düzenlenecek. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı ile reform yol haritasını, eylem planlarını değerlendireceğiz." dedi. Resmi ziyaret kapsamında Litvanya'da bulunan Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yakın zamanda Litvanyalı mevkidaşını Türkiye'de ağırladığını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Litvanya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk ve Litvanya halklarının tarih boyunca sıcak ilişkiler kurduklarını anlatan Çavuşoğlu, Linkevicius ile görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti. İki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın imzalanmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, Türk şirketlerinin Litvanya'da yatırım yapmaya ilgilerinin arttığını, Litvanya şirketlerinin de Türkiye'de rahatlıkla yatırım yapabileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 47 arttığını ve hedeflenen 1 milyon dolara yaklaştığını belirtti. Litvanya ekonomi bakanını ekim ayında Türkiye'de memnuniyetle ağırlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Litvanya'yı bir kez daha ziyaret etmek istediğini söyledi. Litvanya'ya Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken konular var. Vize serbestisi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, terörle mücadele, göç konularında yürüttüğümüz verimli iş birliği birlikte çalışmaya devam etmemiz gereken konulardan bir kaçı." diye konuştu. Türkiye'nin AB'den beklentisinin çok net olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Hak etmediğimiz herhangi bir jesti istemiyoruz. Sadece Türkiye'nin hak ettiklerini ve bize söz verilenleri istiyoruz." dedi. Türkiye'nin AB yolunda belli kriterleri karşılamak üzere çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, "OHAL'i kaldırmanın ardından reformlar yine hükümetimizin önceliğidir. Yarın 'Reform Eylem Grubu Toplantısı' Ankara'da düzenlenecek. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı ile reform yol haritasını, eylem planlarını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Suriye konusunda da Türkiye'nin risklerin farkında olduğunu belirterek, Halep, Doğu Guta, Humus gibi yerlerde yaşanan felaketlerin İdlib'de yeniden yaşanmaması için çaba gösterdiğini vurguladı. Suriye'deki rejim tarafından gönderilen radikal grupların varlığının saldırı için bahane olarak gösterildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunu önlemeliyiz. Bu, herkes için bir felaket olur. Suriye halkı, Türkiye, Avrupa için felaket olur." diye konuştu. Bu konuyu Rusya, İran, Avrupa ülkeleri ve koalisyondaki ülkelerle de görüştüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Litvanya'ya verdiği destek için teşekkür etti. - "Engellerin çoğunun teknik değil, siyasi olduğunu biliyoruz" Litvanyalı mevkidaşının, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından AB ve NATO'dan Türkiye'yi ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, darbe girişiminin Türkiye için ne kadar ciddi bir tehdit olduğunun AB ülkeleri tarafından bu yılın ilk çeyreğinde nihayet anlaşıldığını belirtti. Çavuşoğlu, Varna'daki AB-Türkiye Zirvesi'nde AB liderlerinin darbecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmeyi hedeflediklerini bilmediklerini ve Türkiye'nin aldığı tedbirleri o zaman anlamadıklarını belirterek, hatalarını kabul ettiğini söyledi.

Bu tedbirler çerçevesinde kendisinin de bakanlıktaki kariyer diplomatlarının yüzde 22'sini FETÖ ile bağlantıları açık şekilde ortaya çıktığı için işten çıkardığını anlatan Çavuşoğlu, şimdi Türkiye'nin normalleştiğine ve seçimin ardından atılan ilk adımın OHAL'i kaldırmak olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin ve Türk halkının demokrasiye bağlılığının hain darbe karşısındaki duruşu ile kanıtlandığını, ülkenin reformlara devam ettiğini ve bu sürecin AB ile ilişkilere olumlu yansıyacağını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Litvanya'ya devam eden desteği için müteşekkiriz. Ancak bir yandan da gerçekçiyiz, zorlukların farkındayız. Her şeyin teknik olmadığının, standartlar ya da kriterlerle ilgili olmadığının farkındayız. Bu, bazı AB hükümetleri ile de ilgili. Örneğin AB Dönem Başkanı olan Avusturya ve diğer ülkelerle de ilgili. Önümüzdeki engellerin çoğunun teknik değil, siyasi olduğunu biliyoruz." - "Dış politikamızı herkesle dengede tutabiliriz" Türkiye'nin dış politikada nereye yöneleceğine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "AB kapılarında 60 yıldır bekliyoruz ve hala aynı yerdeyiz. Türkiye ya da herhangi bir başka ülke, şu ülke ya da bu ülke arasında seçim yapmamalıdır. Bizim içlerinden birini seçme lüksümüz yoktur. Dış politikamızı herkesle mükemmel şekilde dengede tutabiliriz." diye konuştu.