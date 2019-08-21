HABER

Çavuşoğlu Lübnan'a gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 22:03 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ele almak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere 22-23 Ağustos tarihleri arasında Lübnan'a ziyarette bulunacak.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ele almak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere 22-23 Ağustos tarihleri arasında Lübnan'a ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Lübnan ziyareti 22-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Nabih Berri, Başbakan Saad Hariri, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, İçişleri ve Belediyeler Bakanı Raya Al Hassan ve diğer bazı önde gelen yetkililerle bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

PARTNER27 kiloluk fark şaşkına çevirdi27 kiloluk fark şaşkına çevirdi
Memur-Sen Başkanı Yalçın: Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğizMemur-Sen Başkanı Yalçın: Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: “Tren kullananların sayısı Avrupa’da arttı”AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: “Tren kullananların sayısı Avrupa’da arttı”

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kayyum açıklaması

Bahçeli'den kayyum açıklaması

Mahir Ünal: 23 Ağustos'ta kendisini aileye ait hissedenler davet edilecek

Mahir Ünal: Kendisini aileye ait hissedenler davet edilecek

AK Partili Turan: Belediyelere kayyum atanıyor, ilk tepki CHP'den geliyor

AK Partili Turan CHP'ye 'kayyum' eleştirisi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan kayyum açıklaması!

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

AK Parti'den görevden alınan HDP'li başkanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den 'kayyum' açıklaması!

İzmir'deki orman yangınında THK uçakları kullanılmadı mı? CHP Sözcüsü'nden tepki

İzmir'deki orman yangınında THK uçakları kullanılmadı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.