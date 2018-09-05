Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tahran zirvesi konusunda Türkiye'yi desteklediklerini belirterek, "İdlib'den kaçacaklara yardım etmek gerekiyor. Nasıl yardım edebileceğimizi konuştuk. Türkiye bu konuda önemli ortağımız." dedi.

Çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İkili, görüşmelerinin ardından Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Almanya için sadece komşu ülke olmadığını, 3 milyondan fazla Türk kökenlinin Almanya'da yaşadığını ifade eden Maas, bu insanların kendi kültürlerini zenginleştirdiğini dile getirdi.

Maas, Türk kökenlilerin iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını söyleyerek Türkiye ve Almanya arasındaki yakın ekonomik ilişkilere vurgu yaptı.

NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi gibi birçok platformda Türkiye ile ortak olduklarına işaret eden Maas, "İlişkilerimizin yapıcı olmasında stratejik menfaatimiz var." ifadesini kullandı.

İkili ilişkilere de değinen Maas, "Türkiye ve Almanya arasında son yıllarda tabii ki bazı yanlış anlaşmalar oldu. Ziyaretimde bu konuları da ele aldık." diye konuştu.