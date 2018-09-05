Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya ile ikili ilişkilerinin bundan sonraki seyrinin birlikte atılacak adımlara bağlı olduğunu vurgulayarak "Biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız." dedi. Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi. Maas'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Çavuşoğlu, TBMM'yi ziyaretin ve baş başa görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünde de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, Maas ile sık sık görüştüklerini belirterek, "İlişkilerimizi normalleştirmek için ve her alanda geliştirmek için birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz. Özellikle bugünkü ziyaretini önemsiyorum." diye konuştu. İki ülke arasında bakanlar düzeyindeki görüşmelerin son dönemde arttığına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de Almanya'yı ziyaret edeceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Fırtınalı günler de yaşadık. İki tarafın da 'keşke olmasaydı' dediği olayları da yaşadık. Fakat biz artık o günlere dönmek istemiyoruz." dedi.

Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkileri, konsolosluk konularını, terörle mücadele ve diğer alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Almanya'da yaklaşık 3,5 milyon vatandaşımız var. Bunların önemli bir kısmı Alman vatandaşı ve aramızda önemli bir köprü oluşturdular." diye konuştu. Çavuşoğlu, son zamanlarda Avrupa'da artan İslam ve yabancı düşmanlığına karşı birlikte mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizin bundan sonraki seyri birlikte atacağımız adımlara bağlıdır. Biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız." dedi. İkili ilişkilerde normalleşme sürecine dair bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Normalleşmenin şartı ya da pazarlığı olmaz. Konsolosluk konuları zaten Heiko'nun da söylediği gibi görüşülüyor. Eskiden beri görüşüyoruz. Bizim de konsolosluk konularında gündeme getirdiğimiz konular var; FETÖ konusu, PKK vesaire. Bunları zaten kendi aramızda görüşüyoruz, görüşmeye de devam edeceğiz. İlişkileri normalleştirmek için her alanda çalışmaya devam edeceğiz."

- "Çözüm İdlib'in her tarafını bombalamak değildir" Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yönelik saldırıların önlenmesinin öncelik olduğunu vurgulayarak, "İdlib çatışmasızlık bölgesinin korunması gerekiyor. Burada 3,5 milyon insan var. Eğer burada mesele radikal terörist gruplar ise o zaman bu radikal gruplara, terörist gruplara yönelik ortak strateji belirlememiz lazım. Zaten strateji de belli, sonuç odaklı." diye konuştu. Ilımlılarla teröristlerin ayırt edilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Dert bu gruplar ise bu grupları etkisiz hale getirmek için birlikte çalışılabilir. Yani bunun çözümü, hiç ayırt etmeksizin İdlib'in her tarafını bombalamak değildir, saldırmak değildir. Ve özellikle bu Astana formatında ya da Soçi formatındaki Tahran zirvesinden önce yapılmasını da hiç doğru bulmuyoruz. Eğer bu saldırılarla bir baskı oluşturulmak isteniyorsa bu da yanlış. Amacımız bu gerginliği azaltmak ve ateşkesi sürdürülebilir hale getirmek, muhalefetle rejim arasında güven artırıcı adımların atılmasını devam ettirmek, bu sayede de anayasa komisyonu için de listeler verildi, anayasa komisyonunun kurulması çalışmasını sağlamak, siyasi bir çözüme doğru adımlar atmaktır."