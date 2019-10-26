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Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz" - "Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır" - "(Barış Pınarı Harekatı bölgesine) Birleşmiş Milletler verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı" - "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriyelilerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'nin güney sınırlarına yakın bölgelerden çıkarılması konusunda ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara değinen Çavuşoğlu, mevkidaşı Maas ile yaptığı görüşmede Suriye meselesini tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.

"Almanya'dan beklentimiz, müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır." diyen Bakan Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar çerçevesinde bu ülkelerin sahada varılan fiili durumu tanıdıklarına dikkati çekti.

Terör örgütlerinden temizlenen bölgelere Suriyelilerin dönüşü konusunda Almanya ile görüş ayrılığına sahip olmadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "(Barış Pınarı Harekatı bölgesine) Birleşmiş Milletler verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelede uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez." dedi.

(Sürecek)

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