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Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "(Almanya'nın uluslararası güvenli bölge teklifi) Suriyelilerin ve yerinden edinilmiş insanların gönüllük esasına göre bu bölgelere güvenli şekilde dönmesi söz konusu. Bu saatten sonra bu öneriyi çok gerçekçi bulmuyoruz" - "YPG/PKK, İsrail'in başını çektiği Fransa dahil birçok ülke, Suriye'yi bölmek isterken hiç kimse Suriye'nin toprak bütünlüğüne bu kadar hassasiyet göstermiyordu. Biz Türkiye olarak buna bağlıyız. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizim Suriye topraklarında gözümüz yok" - "Türkiye, F-35 programının ortaklarından biridir. Türkiye'nin bazı çalışmalara katılmaması büyük haksızlıktır" - "General Mazlummuş, oymuş buymuş, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yayınlanan kırmızı bültenin bir kopyasını ve diğer belgeleri, bir notayla ABD tarafına ilettik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'ın Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" teklifinin gerçekçi olmadığını bildirdi.

Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Maas ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini de tüm boyutlarıyla ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Almanya'dan Türkiye'ye ağır eleştirilerin geldiği bir dönemde Alman mevkidaşının Türkiye'ye yaptığı ziyaretin önemine işaret etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye sorununun çözümüne yönelik çabalarının Almanya'dan yeterli takdiri görmediğini belirterek, "Almanya'dan beklentimiz, aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranmaları ve teröre karşı mücadelemizde bizimle dayanışma içerisinde hareket etmesidir." şeklinde konuştu.

- Avrupa'daki PKK'lılar

PKK'lıların Avrupa'nın çeşitli ülkelerde şiddete başvurmaktan çekinmediğini anımsatan Çavuşoğlu, başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki Türk toplumunun bu durumdan duyduğu endişeyi aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin güneydoğu sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek üzere yapılan Barış Pınarı Harekatı ile ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara ilişkin de Alman mevkidaşı Maas'ı bilgilendirdiğini söyleyerek, "Varılan mutabakatlarla hem ABD'nin, hem de Rusya'nın Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetini ve bu harekat sayesinde sahada oluşan yeni durumu tanıdıklarını vurguladım." ifadesini kullandı.

Suriyelilerin ve yerinden edilmiş insanların harekatla terörden temizlenmiş bölgelere gönüllü ve güvenli şekilde dönüşünü sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, tüm taraflarla yaptıkları görüşmelerde bu amaçlarının altını çizdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, şu anda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerine 360 binden fazla Suriyelinin döndüğü bilgisini paylaşarak, bu insanlara gerekli her türlü yardımı yapmayı sürdürdüklerini anlattı.

Suriye'ye şu ana kadar ulaşan insani yardımların yüzde 80'inin Türkiye üzerinden gittiğini söyleyen Çavuşoğlu, Suriye'ye komşu ülke olmasının yanı sıra, insani konulardaki hassasiyetlerinin de bu durumda etkili başlıca faktör olduğunu vurguladı.

- Almanya'nın AB dönem başkanlığı

Çavuşoğlu, Almanya'nın gelecek yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını üstleneceğini anımsatarak, "Umarız AB'nin kurulmasına öncülük eden Almanya, AB ülkelerindeki halkların beklentisine uygun politikalar üretmeye katkı sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle görüşme planına ilişkin ayrıntıları da Alman mevkidaşıyla yaptığı görüşmede ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Her zaman ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliklerine açık bir ülkeyiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'ın ortaya attığı Suriye'nin kuzeydoğunda uluslararası güvenli bölge kurulması fikrine ilişkin bir soruya yanıtında, "Suriyelilerin ve yerinden edinilmiş insanların gönüllük esasına göre bu bölgelere güvenli şekilde dönmesi söz konusu. Bu saatten sonra bu öneriyi çok gerçekçi bulmuyoruz. Bu saatten sonra bu bölgelerin terörden arındırılması ve insani konulara odaklanılması daha faydalı olur diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmetçiğin insani konulardaki yüksek hassasiyetine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı yönündeki gerçek dışı propaganda gibi iftiralara kanıtlarıyla gerekli cevabı verdiklerini anlattı.

Çavuşoğlu, "Milli Suriye Ordusu'nu (MSÖ) 'cihatçı' diye nitelendirmek doğru değil. Çünkü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 3 binden fazla DEAŞ'lıyı biz onlarla beraber etkisiz hale getirdik. MSO, DEAŞ ile mücadele ederken alkışlıyoruz, PKK ile mücadele ederken 'çihatçı' diye gerçek dışı ithamlarda bulunulması doğru değil." ifadesini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"YPG/PKK, İsrail'in başını çektiği Fransa dahil birçok ülke, Suriye'yi bölmek isterken hiç kimse Suriye'nin toprak bütünlüğüne bu kadar hassasiyet göstermiyordu. Biz Türkiye olarak buna bağlıyız. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriyelilerin gönüllü şekilde dönmesi konusunda en hassas ülke biziz. Ege adalarında mülteciyi taşıyan birçok bot vuruldu, delindi. Bu insanları zorla göndermek insani de değil, aynı zamanda da suç. Suriye'deki sorunun birçok boyutu var. Bir ülkenin tek başına üstesinden gelmesi mümkün değil. Birlikte çalışırsak insani dramları azaltabiliriz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin bir soruya, "Türkiye, F-35 programının ortaklarından biridir. Türkiye'nin bazı çalışmalara katılmaması büyük haksızlıktır. S-400 alımından sonra ABD maalesef tek taraflı bazı adımlar attı. F-35'in bazı parçalarını Türkiye üretiyor. Dolayısıyla bu programdan çıkarılması kimsenin yararına değil. Bunların düzeleceğine inanıyoruz." diye cevap verdi.

ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurmasının doğru olmadığına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"PKK'nın önden gelen teröristlerinden bir tanesidir. Türkiye'deki birçok terör saldırısının da sorumlusudur. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştır. Böyle bir teröristle ABD Başkanı'nın konuşması, ABD'nin diyalog kurması kabul edilemez. Bir insanın bir ismi olur. Bunun terörist olduğu belli de ismi nedir, her gün isim değiştiriyor. Bir insan niye kod adı kullanır? General Mazlummuş, oymuş buymuş, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yayınlanan kırmızı bültenin bir kopyasını ve diğer belgeleri, bir notayla ABD tarafına ilettik."

(Bitti)

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

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