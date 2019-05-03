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Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun davetiyle Macaristan’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun davetiyle Macaristan’a geldi. Başkent Budapeşte’de temaslarına başlayan Çavuşoğlu, Macar Bakan Szijjarto ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Türkiye-Macaristan ilişkilerinin ele alındığı toplantıda, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmenin ardından gerçekleştirilecek basın toplantısından sonra Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Isıtvan Jakab ve Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edilecek.

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