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Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 17:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye görüşmelerini sürdürüyor.

Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Jakab Istvan ardından da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto bir araya geldi.
Temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “Ortak kültür mirasımız Gül Baba Türbesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenmesini destekliyoruz. Köklü ilişkilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan ve Başbakan Viktor Orban’ın başkanlığında 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısıyla daha ileri gidecek” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

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