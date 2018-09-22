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Çavuşoğlu-Maduro görüşmesine Diriliş Ertuğrul damgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabulünde, Diriliş Ertuğrul dizisine olan hayranlığını dile getirdi

CARACAS/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görüşmesine Diriliş Ertuğrul dizisi damgasını vurdu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu ile Maduro'nun görüşmesinde, ele alınan ikili ilişkilerin yanı sıra TRT'nin 65 ülkede seyredilen dizisi Diriliş Ertuğrul da konuşulan konuların başında yer aldı.

Görüşmede, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Türk Hava Yollarının (THY) başkent Caracas'a direkt sefer düzenlemesi, ikili ekonomik, ticari ve kültürel konularda iş birliği meseleleri ele alındı.

Bunların yanı sıra görüşme sırasında Nicolas Maduro, Mevlüt Çavuşoğlu'na Diriliş Ertuğrul dizisine olan ilgisinden bahsetti.

Geçen hafta dizinin setini ziyaret eden Çavuşoğlu, çektiği görüntüleri Maduro'ya izletti. Maduro ve eşi Cilia Flores de diziyi hayranlıkla izlediklerini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Diriliş Ertuğrul'un ülkesinde yayınlanması için girişimde bulunacağını da kaydetti.

Öte yandan Nicolas Maduro, İspanyol bir yazarın "El Turco" adlı kitabını göstererek, kendisinin Osmanlı tarihine olan hayranlığını ve bilgisini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
diriliş: ertuğrul EL Turco Mevlüt Çavuşoğlu Nicolas Maduro Türkiye Venezuela

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