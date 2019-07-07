HABER

Çavuşoğlu memleketi Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı videoyla anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya platformu Instagram'da memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nı anlattığı bir video paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarında yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı gezerek memleketini anlattığı bir videoyu sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayınladı.

Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda kayda alınan, "Doğup büyüdüğüm yaylamız Söbüçimen" başlıklı videosunda, memleketine dair çocukluk hatıralarını paylaştı, yaylanın bugünkü halini aktardı.

Antalya ve Konya sınırında, Geyik Dağı eteğinde bulunan Söbüçimen Yaylası'nı gezdiği videoda Çavuşoğlu, çocukluğunda deve ve atlarla üç gece dört günlük yolculukla geldikleri yaylaya bugün araçla ulaşılabildiğini belirterek, ailesinin yayla geleneğini hala sürdürdüğünü ifade etti.

Yaylanın ova kısmını, kuzuları, dağlardan süzülen kar sularını, yayladaki aromatik bitkileri ve dağların eteğini gösterdiği videoda Çavuşoğlu, kendi kızının da çocukluğundan itibaren yaz aylarını burada geçirdiğini ve gelecek nesillerin de bu kültürü yaşatmasını arzu ettiklerini kaydetti.

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Sancaktepe'de refüjü aşıp taklalar atan araç kameradaSancaktepe'de refüjü aşıp taklalar atan araç kamerada
Yenimahalle zabıtasından işgaliye denetimiYenimahalle zabıtasından işgaliye denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söbüçimen yaylası

En Çok Okunan Haberler

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da 3 Afgan'a 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Konya'da mide bulandıran olay!

Kazdağları rampaları sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkıyor

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalıma

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Zap ve Metina'ya hava harekatı

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Erzurum'da öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikat

21 metre yükseklikten indiler! Enkazdan yaralı kurtardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.