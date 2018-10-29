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Çavuşoğlu-Memmedyarov-Zalkaliani ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye, her platformda, her şartta Gürcistan'ın ve Azerbaycan'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Her yerde bunu çok güçlü bir şekilde vurguluyoruz" - "Parlamentolar arası iş birliği, karşılıklı ziyaretler ve uluslararası platformda parlamenter heyetlerimizin iş birliği çok önemli. Birbirimizi buralarda da desteklememiz lazım" - (Azerbaycan) Umarım önümüzdeki günlerde oylamada EXPO'ya da ev sahipliği yapmayı kazanırlar"

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, her platformda, her şartta Gürcistan'ın ve Azerbaycan'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Her yerde bunu çok güçlü bir şekilde vurguluyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü üçlü toplantının Cumhuriyetin 95. yıl dönümüne ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına denk geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü de canı gönülden kutluyorum ve inşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, üçlü toplantıda ve ikili görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve güçlü şekilde iş birliğinin konuşulduğunu dile getirerek, üçlü formatta enerji, ulaştırma, içişleri, savunma bakanları ve ilgili diğer kurumların bir araya geldiğini, mekanizmanın başarılı şekilde işlemesinden ve liderler zirvesinde alınan kararların başarıyla uygulanmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bakü'deki üçlü toplantıdan sonra TANAP'ın açılışının yapıldığını, Trans-Adriyatik Boru Hattı'nın açılmasıyla bölgeden gelecek gazın Avrupa ülkelerine de ulaştırılacağını anlatan Çavuşoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açıldığı günden bu yana ticari ve beşeri olarak önemli katkı sağlandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, ulaştırma ve enerjiyle ilgili alanlarda iş birliğinin nasıl geliştirileceğini konuştuklarını belirterek, projelerde rolü olan Türkmenistan'ın da bu mekanizmaya dahil edilebileceğini söyledi.

Ekonomik iş birliğinin yanı sıra diğer alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, "Parlamentolar arası iş birliği, karşılıklı ziyaretler ve uluslararası platformda parlamenter heyetlerimizin iş birliği çok önemli. Birbirimizi buralarda da desteklememiz lazım. Diğer taraftan turizm, kültür yine diğer alanlardaki iş birliğimizi de görüştük ve Elmar'ın teklifi üzerine ekonomi, ulaştırma ve enerjinin dışındaki beşeri alandaki iş birliğimiz konusunda hangi adımları atarız, önümüzdeki günlerde kıdemli memurlarımız bir araya gelerek, bunları konuşacaklar." diye konuştu.

- "Umarım EXPO'ya ev sahipliği yapmayı kazanır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik örgütlerine entegrasyonunu desteklediğini belirterek, Gürcistan'ın NATO üyeliğine en güçlü desteği Türkiye'nin verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin Azerbaycan'ı da uluslararası platformda her alanda desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Umarım önümüzdeki günlerde oylamada EXPO'ya da ev sahipliği yapmayı kazanırlar." dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye, her platformda, her şartta Gürcistan'ın ve Azerbaycan'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Her yerde bunu çok güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Hem Gürcistan'ın hem Azerbaycan'ın yaşadığı sorunların da barışçıl, uluslararası hukuka uygun şekilde ve Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için her iki ülkeyle iş birliğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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