Çavuşoğlu-Memmedyarov-Zalkaliani ortak basın toplantısı

- "Umarım EXPO'ya ev sahipliği yapmayı kazanır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik örgütlerine entegrasyonunu desteklediğini belirterek, Gürcistan'ın NATO üyeliğine en güçlü desteği Türkiye'nin verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin Azerbaycan'ı da uluslararası platformda her alanda desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Umarım önümüzdeki günlerde oylamada EXPO'ya da ev sahipliği yapmayı kazanırlar." dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye, her platformda, her şartta Gürcistan'ın ve Azerbaycan'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Her yerde bunu çok güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Hem Gürcistan'ın hem Azerbaycan'ın yaşadığı sorunların da barışçıl, uluslararası hukuka uygun şekilde ve Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için her iki ülkeyle iş birliğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.