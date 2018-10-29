Çavuşoğlu-Memmedyarov-Zalkaliani ortak basın toplantısı

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, her platformda, her şartta Gürcistan'ın ve Azerbaycan'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Her yerde bunu çok güçlü bir şekilde vurguluyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü üçlü toplantının Cumhuriyetin 95. yıl dönümüne ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına denk geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü de canı gönülden kutluyorum ve inşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, üçlü toplantıda ve ikili görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve güçlü şekilde iş birliğinin konuşulduğunu dile getirerek, üçlü formatta enerji, ulaştırma, içişleri, savunma bakanları ve ilgili diğer kurumların bir araya geldiğini, mekanizmanın başarılı şekilde işlemesinden ve liderler zirvesinde alınan kararların başarıyla uygulanmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.