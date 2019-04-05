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Çavuşoğlu, Miami'de Müslüman toplumun önde gelen isimleriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 22:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Miami'de Türk ve Amerikalı Müslüman toplumun önde gelenleriyle bir araya geldi

MIAMI (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Miami kentine gerçekleştirdiği ziyarette Türk ve Amerikalı Müslüman toplumun önde gelenleriyle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, New York ve Washington temaslarının ardından geldiği Florida eyaletinin Miami kentinde Miami Gardens Cami'yi ziyaret etti.

Cuma namazı öncesinde bölgede yaşayan Türk ve Amerikalı Müslüman toplumun önde gelen isimleriyle camide bir araya gelen Çavuşoğlu, burada kısa bir konuşma yaptı.

Söz konusu buluşmayı Twitter hesabından paylaşan Çavuşoğlu, "Amerikalı Müslüman toplumun temsilcileriyle Miami'deki görüşmemizde tüm Müslümanların karşı karşıya kaldığı sınamaları görüştük. Amerikalı Müslümanların yaptıkları dünyaya ilham veriyor. İslamofobiyle mücadeledeki rollerinin eşsiz ve önemli olduğunu vurguladık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu cuma namazını da camide kıldı ve cemaatle ayrı ayrı selamlaştı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Miami programı kapsamında Türk ve Amerikalı iş adamlarıyla görüşmesi, Miami Belediye Başkanını kabul etmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla 3-4 Nisan'da Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmıştı.

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ABD Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye

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