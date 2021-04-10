Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile telefonda görüştü.Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşme gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinin, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla yapıldığı belirtildi.

Görüşmenin, Mısır ile ilişkilerin normalleştirileceğinin açıklanmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İlişkileri normalleştirme açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Mısır ile hem istihbarat düzeyinde, hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temasların olduğunu belirtmişti.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor" açıklaması yapmış ve Mısır'la bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirmek istediklerini kaydetmişti.