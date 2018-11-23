Çavuşoğlu: Mogherini haddini aştı

Çavuşoğlu, "Mogherini biraz haddini aştı" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konulara dair CNN Türk'ün sorularını yanıtladı. Bakan açıklamalarında, Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret eden AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek TemsilcisiFederica Mogherini'nin Selahattin Demirtaş konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "AİHM siyaset yapılacak bir yer değildir. Bu kurum siyasallaştı. İnsan Hakları Mahkemesi bu verdiği kararla siyasi karar verdiğini kanıtlamıştır. Bu karar hukuki değildir, siyasidir. Buna itiraz etme hakkımız var. Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşer diyorlar. Kim diyor bunu ya? Bu konuda bizim Adalet Bakanlığımız ve yargımız bunun yorumlarını yapacaktır. Ama ben bu kararları uygulamayan başka ülkeler de oldu ve üyelikleri tehdide girmedi" diye konuştu.

Mogherini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Salı günü serbest bırakılması yönünde karar verdiği HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "serbest kalmasını ve aynı uygulamayı diğer siyasiler için de beklediklerini" söylemişti. Mogherini, Kasım ayı başında cezaevinde ikinci yılını dolduran Demirtaş'ın tutukluluğu konusunda, "Kısa süre içinde serbest bırakılacağını ümit ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.