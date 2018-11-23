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Çavuşoğlu: Mogherini haddini aştı

23.11.2018 13:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin Demirtaş'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Mogherini biraz haddini aştı" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konulara dair CNN Türk'ün sorularını yanıtladı. Bakan açıklamalarında, Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret eden AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek TemsilcisiFederica Mogherini'nin Selahattin Demirtaş konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "AİHM siyaset yapılacak bir yer değildir. Bu kurum siyasallaştı. İnsan Hakları Mahkemesi bu verdiği kararla siyasi karar verdiğini kanıtlamıştır. Bu karar hukuki değildir, siyasidir. Buna itiraz etme hakkımız var. Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşer diyorlar. Kim diyor bunu ya? Bu konuda bizim Adalet Bakanlığımız ve yargımız bunun yorumlarını yapacaktır. Ama ben bu kararları uygulamayan başka ülkeler de oldu ve üyelikleri tehdide girmedi" diye konuştu.

Mogherini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Salı günü serbest bırakılması yönünde karar verdiği HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "serbest kalmasını ve aynı uygulamayı diğer siyasiler için de beklediklerini" söylemişti. Mogherini, Kasım ayı başında cezaevinde ikinci yılını dolduran Demirtaş'ın tutukluluğu konusunda, "Kısa süre içinde serbest bırakılacağını ümit ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Kaşıkçı cinayeti

Bakan Çavuşoğlu, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı, "Trump bir anlamda gözümü yumarım diyor ama her şey para değildir. Bu bir cinayet, paranın gözü kör olsun denilmeli. Bu cinayet tesadüf değildir, her şey planlı yapılmıştır. Suudi Arabistan'ın bize bilgi verilmemesi nedeniyle uluslararası soruşturma daha faydalı olabilir" dedi.

Çavuşoğlu, önceden planlanmış vahşice bir cinayetin söz konusu olduğunu ve bu cinayetin aydınlatılması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donal Trump, Kaşıkçı cinayeti konusunda hafta başında ABD için Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerin öncelikli olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı. Trump, cinayetin Suudi Veliaht Prens Muhammed El Selman'ın bilgisi dahilinde işlenip işlenmediğine ilişkin olarak, "Biliyor da olabilir, bilmiyor da..." demişti.

AFP,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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