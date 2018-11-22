HABER

Çavuşoğlu-Mogherini-Hahn ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "(AB süreci) Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur" - "Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha somut destek bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur." dedi. Çavuşoğlu, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı" vesilesiyle Ankara'da bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının birinci oturumunun tamamlandığını, çalışma yemeğinde de bölgesel konuları değerlendireceklerini belirten Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantılarının iki amacı var. Birincisi AB ile ilişkilerimizin her boyutunu birlikte değerlendirmek, ikincisi ise bölgesel konularda, güvenlik ve dış politikalarımızda görüş alışverişinde bulunmaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak tam üyeliği hedeflediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ortaya çıkarılan siyasi engellerin AB'nin büyümesine, refahına ve siyasi istikrarına engel getirdiğini belirtti.

Hem Türkiye'nin, hem de AB ülkelerinin geçen yıllarda terör saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, yabancı terörist savaşçılar konusunda ve bölgedeki terörü besleyen unsurlar dahil her alanda AB ile yakın iş birliği içinde olunmasının her iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha somut destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

PARTNERSeks kasetiyle şantaj davasıSeks kasetiyle şantaj davası
Filiz Tali: 10 ayda 329 kadın öldürüldüFiliz Tali: 10 ayda 329 kadın öldürüldü
Kitap girişli konserde toplanan kitaplar köy çocuklarına ulaştırıldıKitap girişli konserde toplanan kitaplar köy çocuklarına ulaştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

'Liderlerin örgücüsü!' Müşterilerini duyan şaşıp kalıyor

'Liderlerin örgücüsü!' Müşterilerini duyan şaşıp kalıyor

Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

İstanbul Boğazı kapatıldı! Dünyanın en büyük inşaat gemisi geçiyor

İstanbul Boğazı kapatıldı! Dünyanın en büyük inşaat gemisi geçiyor

Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.