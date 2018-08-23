Çavuşoğlu Moskova Yolcusu

Suriye ordusu ve müttefiki Rusya tarafından ülkenin farklı bölgelerinden temizlenen rejim karşıtı muhaliflerin sığındığı son bölge olan Türkiye sınırındaki İdlib vilayeti için yoğun bir diplomasi trafiği yaşanması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Moskova’da ağırlayacak. Lavrov, 29 Ağustos’ta da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’le biraraya gelecek. Görüşmelerde Suriye’deki gelişmeler ve İdlib’deki durumun ele alınması bekleniyor.

Çavuşoğlu ve Lavrov son olarak 14 Ağustos’ta Ankara’da biraraya gelmişti.

