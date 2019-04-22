Çavuşoğlu-Muhriddin ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu yıl içinde Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) Tacikistan ziyaretinin gerçekleşmesi için hazırlıkları bugün de yaptık. Tarih konusunda her iki tarafa uygun bir zamanda Cumhurbaşkanımız bu ziyareti gerçekleştirmek istiyor." dedi.

Çavuşoğlu ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, kardeş ülke Tacikistan'ın Dışişleri Bakanı Muhriddin'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu ülkeyle ilişkileri her alanda geliştirmek için mevkidaşı ile gayret sarf ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin takdire şayan olduğuna dikkati çekerek, terör örgütü FETÖ konusunda Tacikistan'ın Türkiye'ye verdiği destek için mevkidaşına teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ okullarıyla ilgili alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bazı şahıslarla ilgili adımları da birlikte atıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Tacikistan'ın güvenlikle ilgili hassasiyetlerini her zaman desteklediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, bu konuda iki ülkenin içişleri bakanlıkları, istihbaratları ve diğer kurumları arasındaki iş birliğini devam ettireceklerini belirtti.