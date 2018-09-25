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Çavuşoğlu: ’Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat Son Derece Önemli’

25.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu çalışmalarına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York’ta temaslarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu çalışmalarına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York’ta temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmelerin çoğunda yer alan Çavuşoğlu, ayrıca birçok etkinlik ve toplantılara da katılıyor. Çavuşoğlu bu çerçevede birçok ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geliyor.

Çavuşoğlu, New York’ta sürdürdüğü temaslarda Gürcistan’ın yeni Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Leshoto Dışişleri Bakanı Lesoko Makgoti, Kıbrıs Türk Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye’nin de kurucuları arasında olduğu Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) bakanlar düzeyindeki toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Moldova, Kolombiya ve Japonya Dışişleri Bakanlarıyla biraraya geldi. Türkiye’nin girişimiyle kurulan, ‘İİT Arabuluculuk Dostları Temas Grubu’nun’ New York’ta düzenlenen ilk toplantısına katıldı.

‘Arakanlı Müslümanlara insani yardımlar arttırılmalı’

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile Arakanlı Müslümanların durumlarını konuşmak için bir araya geldi. Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “İngiliz ve Fransız mevkidaşlarımla Arakanlı Müslümanların durumunu değerlendirdik. İnsani yardımlar arttırılmalı. Bangledeş’ten Myanmar’a gönüllü onurlu ve güvenli şekilde dönmeleri sağlamalıdır” dedi.

‘Mülteciler İçin Küresel Sözleşme’

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler’de düzenlenen "Mülteciler İçin Küresel Sözleşme" başlıklı oturuma katıldı. Oturumda bir konuşma yapan Çavuşoğlu, ”Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Masumları acımasız bir rejimin veya DEAŞ, PKK, PYD,YPG gibi terör örgütlerinin eline asla bırakmadık. Mültecilere ilişkin küresel mutabakatı son derece önemli buluyoruz" dedi.

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