Çavuşoğlu: ’Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat Son Derece Önemli’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu çalışmalarına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York’ta temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmelerin çoğunda yer alan Çavuşoğlu, ayrıca birçok etkinlik ve toplantılara da katılıyor. Çavuşoğlu bu çerçevede birçok ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geliyor.

Çavuşoğlu, New York’ta sürdürdüğü temaslarda Gürcistan’ın yeni Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Leshoto Dışişleri Bakanı Lesoko Makgoti, Kıbrıs Türk Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye’nin de kurucuları arasında olduğu Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) bakanlar düzeyindeki toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Moldova, Kolombiya ve Japonya Dışişleri Bakanlarıyla biraraya geldi. Türkiye’nin girişimiyle kurulan, ‘İİT Arabuluculuk Dostları Temas Grubu’nun’ New York’ta düzenlenen ilk toplantısına katıldı.