Çavuşoğlu Münih Güvenlik Konferansı'nda Libya ve İdlib'i Görüştü

Dünya gündemindeki savunma ve dış politika konularının ele alındığı, 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününe Suriye ve Libya konuları damga vurdu.Konferansa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Maas’la yaptığı toplantıdan sonra Libya'da kalıcı barışın sağlanması ve İdlib'deki son durumu ele aldıklarını açıklarken, Alman bakan İdlib’de çatışmaların ve gerginliğin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Gerginliğin tırmanması halinde İdlib'den Türkiye sınırına kaçan insanların sayısının artacağını ve muhtemelen bir insani felaket yaşanacağını söyleyen Maas, "Silahlı çatışmaların ve saldırıların sonlandırılması konusunda Rusya’nın Esad yönetimi üzerindeki nüfuzunu kullanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Maas, bu görüşünü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede de dile getirdiğini aktardı. Bakan Çavuşoğlu, Maas’ın dillendirdiği ‘insani felaket’ senaryosunun gerçekçi bir resmi ortaya koyduğunu, çatışma ve saldırıların durdurulamaması halinde iki milyon insanın Türkiye sınırına gelmesinin beklendiğini ifade etti.