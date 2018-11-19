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Çavuşoğlu: 'Müslümanlara Karşı Nefret Artıyor'

19.11.2018 21:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Çavuşoğlu New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde başlayan Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu’nda bir konuşma yaptı

Çavuşoğlu: 'Müslümanlara Karşı Nefret Artıyor'

Dışişleri Çavuşoğlu New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde başlayan Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu’nda bir konuşma yaptı.

Bakan Çavuşoğlu 14 yıl önce Türkiye ve İspanya’nın öncülüğünde başlayan çalışmaların zamanlamasının önemine dikkat çekti ve dünyada nefret, ayrımcılık ve kutuplaşmanın giderek arttığını belirti. Çavuşoğlu, dünyadaki aşırıcılık, İslamafobi, nefret ve polarizasyondaki yükselişe rağmen 14 yaşındaki, ‘Medeniyetler İttifakı’nın’ yaptığı çalışmalarla akıllıca genişlediği, dünyada insanlara değişik kesimlere ulaşıp fark yarattığını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Çeşitlilik zenginliktir. Avrupa ülkelerinde popülizm ve aşırı sağ yönetimler artıyor. Fobiler, ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı da artan mülteci göçlerine paralel bir oranda yükseliyor. Müslümanlara karşı nefret artıyor” dedi.

Türkiye’nin, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu kolay mı? Hayır hiç de kolay değil. Fakat yapılması en doğru şey. Yeni evleri olarak ülkemize göçen insanlar toplumumuzu zenginleştirdi” diye konuştu.

Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda kutuplaşma ve aşırıcılığa karşı ortak mücadele etme çağrısı yaparak, " mücadele için birlik olalım. " dedi. Türkiye'nin ortak mücadeleye destek vermek için hazır ve istekli olduğunu kaydetti.

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