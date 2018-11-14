Çavuşoğlu: Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçireceğiz  -2

Nursima ÖZONUR/ANKARA (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, plan bütçe komisyonunda konuştu. Çavuşoğlu, "Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçireceğiz" dedi.

"MÜNBİÇ YOL HARİTASI KAPSAMINDA ABD'YLE MÜŞTEREK DEVRİYELER İCRA EDİYORUZ"

Çavuşoğlu, "Münbiç yol haritası kapsamında ABD’yle müşterek devriyeler icra ediyoruz. Bu yol haritasının nihai hedefi PYD/ YPG terör örgütünün Münbiç’ten tamamen çıkarılması ve bölgenin kontrolünün gerçek sahiplerine iade edilmesidir" diye konuştu.

FETÖ'NÜN YURT DIŞI YAPILANMASI SORUŞTURMASI: 452 ŞAHSA İLİŞKİN İADE DOSYALARI HAZIRLANDI

Çavuşoğlu, "FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi" dedi.

"ABD'NİN, PKK'NIN ÜÇ ELEBAŞI İÇİN PARA ÖDÜLÜ: OLUMLU ANCAK GEÇ VE YETERSİZ ADIMLAR"

Çavuşoğlu, "ABD, PKK’nın üç elebaşı için para ödülü koydu. Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar" dedi.

"ABD YAPTIRIMLARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Çavuşoğlu, "İran bizim önemli bir komşumuz. ABD yaptırımlarını doğru bulmuyoruz. Yaptırımlara karşıyız. Yaptırımların gerek İran halkı, gerek ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz üzerindeki muhtemel olumsuz etkisini en aza indirmek için ABD başta olmak üzere tüm taraflarla yakın işbirliği içindeyiz. ABD’nin tek taraflı kararları tüm dünya sistemini olumsuz etkilemeye başladı" diye konuştu.

