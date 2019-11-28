Çavuşoğlu: Mutabakat Türkiye'nin haklarını korumak anlamına geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Türkiye'nin "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda her ülkeyle" görüşmeler yapabileceğini belirten Çavuşoğlu, Libya ile de bu çerçevede görüşmeler yapıldığını ve mutabakat imzalandığını söyledi.

Bu mutabakatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması anlamına geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz Doğu Akdeniz'de olsun Ege'de olsun, her zaman kendi uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı korurken buraların zenginliklerinin de hakça paylaşılması taraftarıyız. Bu Kıbrıs etrafındaki rezervler için de geçerli. Bizim kıta sahanlığımızın dışındaki alanlarda da Kıbrıs'ta Rum tarafı ile Türk tarafı arasında buradaki zenginliklerin hakça paylaşılmasının garanti altına alınmasını her zaman savunuyoruz" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, "Bundan sonra diğer ülkelerle de zemin uygun oldukça bu tür görüşmeler" yapmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.