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Çavuşoğlu: Mutabakat Türkiye'nin haklarını korumak anlamına geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:45 | Son Güncelleme

Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bunun Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumak anlamına geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu: Mutabakat Türkiye'nin haklarını korumak anlamına geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Türkiye'nin "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda her ülkeyle" görüşmeler yapabileceğini belirten Çavuşoğlu, Libya ile de bu çerçevede görüşmeler yapıldığını ve mutabakat imzalandığını söyledi.

Bu mutabakatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması anlamına geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz Doğu Akdeniz'de olsun Ege'de olsun, her zaman kendi uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı korurken buraların zenginliklerinin de hakça paylaşılması taraftarıyız. Bu Kıbrıs etrafındaki rezervler için de geçerli. Bizim kıta sahanlığımızın dışındaki alanlarda da Kıbrıs'ta Rum tarafı ile Türk tarafı arasında buradaki zenginliklerin hakça paylaşılmasının garanti altına alınmasını her zaman savunuyoruz" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, "Bundan sonra diğer ülkelerle de zemin uygun oldukça bu tür görüşmeler" yapmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra, üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisine yol açmış ve AB Türkiye’ye yaptırım kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarrah'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Ayrıca iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na da imza atıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan askeri iş birliği mutabakat muhtırasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun konuyla ilgili olarak, "Anlaşma eğitim faaliyetlerini düzenliyor, hukuki çerçeveyi belirliyor ve ordularımız arasındaki bağları güçlendiriyor” ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun açıklamasında, "Ulusal Mutabakat Hükümeti ile sıkı iş birliği çerçevesinde, Türkiye Libya’ya her konuda yardımcı olmaya devam edecek. Demokratik, istikrarlı ve refah Libya’nın oluşturulması yönünde siyasi çözümü desteklemeyi de sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Trablus merkezli yönetimi destekliyor

2014 yılından bu yana siyasi ve askeri olarak ikiye bölünen Libya'da, Trablus ve Tobruk merkezli iki yönetim bulunuyor. Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’ne bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor. General Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'ta denetimi sağlamak için mücadele ediyor. Hafter, Libya’nın petrol yatakları ile rafinelerini, Trablus ise petrol gelirlerini kontrolü altında tutuyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin yanı sıra Katar, İtalya gibi ülkeler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne; Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de General Hafter'e destek veriyor. ABD ve Rusya’nın siyasi destek mesajı verdiği Hafter'e Fransa'dan da destek geliyor.

DW,Reuters,AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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